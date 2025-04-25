В Перми на Гайве продолжается строительство новой поликлиники

В микрорайоне Гайва в Перми продолжается возведение новой поликлиники на улице Писарева, 56. Учреждение рассчитано на 200 посещений за смену. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
На данный момент строители завершили возведение каркаса здания и полностью закрыли тепловой контур.
Сейчас на объекте выполняются отделочные работы, проводится монтаж электрических сетей, а также внутренних и наружных систем отопления. Кроме того, продолжается устройство кровли.
Проект нового медицинского корпуса разработан в соответствии с актуальными стандартами здравоохранения. Все основные виды медицинской помощи будут доступны в одном месте — от терапевтов и экстренной службы до специалистов узкого профиля, кабинетов функциональной диагностики и травмпункта.
В четырехэтажном здании предусмотрены кабинеты физиотерапии и реабилитации, процедурные комнаты, административные помещения, рентген-отделение, а также отделение женской консультации с дневным стационаром.
В настоящее время в Прикамье возводят еще семь учреждений здравоохранения, включая лечебный корпус в Юрле, детскую поликлинику в Мотовилихе, а также поликлиники в Фролах и Кондратово Пермского округа.