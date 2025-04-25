Российский спецназовец увернулся от удара FPV-дрона на квадроцикле

Российский спецназовец сумел уклониться от удара украинского FPV-дрона во время ночной операции под Покровском (Красноармейском) в ДНР, продолжив выполнение боевой задачи. Об этом рассказал РИА Новости офицер подразделения специального назначения «Южной» группировки с позывным «Икс».