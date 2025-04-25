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Российский спецназовец увернулся от удара FPV-дрона на квадроцикле

Ни военнослужащий, ни техника не пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Российский спецназовец сумел уклониться от удара украинского FPV-дрона во время ночной операции под Покровском (Красноармейском) в ДНР, продолжив выполнение боевой задачи. Об этом рассказал РИА Новости офицер подразделения специального назначения «Южной» группировки с позывным «Икс».

По его словам, боец перемещался на квадроцикле вдоль линии боевого соприкосновения, когда заметил приближение вражеского дрона.

Несмотря на сложные условия и высокую скорость движения, он оперативно скорректировал маршрут, благодаря чему дрон промахнулся. Ни военнослужащий, ни техника не пострадали.

Ранее взятый в плен военнослужащий ВСУ сбил противодроновым ружьем украинский FPV-дрон, защитив российского бойца, с которым он ехал на квадроцикле.