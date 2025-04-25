Омские хирурги спасли руку мужчине с тяжёлой травмой

Специалисты по травматологии МСЧ № 4 вместе с сосудистыми хирургами ОКБ успешно восстановили функциональность руки 43-летнего мужчины. Сообщили в Минздраве России по Омской области.
После проведения ряда исследований, включая рентгенографию, а также первичного осмотра хирургом, был установлен следующий диагноз: рваные раны в верхней трети левого плеча, сопровождающиеся повреждением плечевой артерии и вены, геморрагический шок первой степени, рваная рана в нижней трети левой голени, посттравматическая нейропатия плечевого нерва слева, а также постгеморрагическая анемия в тяжелой форме.
В тот же день пациенту была незамедлительно проведена операция с первичной хирургической обработкой и ревизией раны левого плеча, а также проведена пластика плечевой артерии.
«В ходе операции был сделан линейный разрез длиной до 15 см в средней и верхней трети левого плеча. Были идентифицированы поврежденные плечевая артерия и вены, после чего наложены кровоостанавливающие зажимы. С наружной поверхности была выделена подкожная вена, из которой взят трансплантат. Выполнено прошивание вен. После выделения концов поврежденной плечевой артерии была выполнена ее пластика», — пояснил травматолог-ортопед Артем Павлович Скребков.
Послеоперационный период пациент провел в отделении анестезиологии и реанимации МСЧ № 4, где ему было проведено переливание четырех доз одногруппной эритроцитарной массы (4 пакета крови) и аналогичного объема плазмы крови. В дальнейшем он был переведен в травматологическое отделение, где после курса консервативного лечения был выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное наблюдение.
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