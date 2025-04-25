Омские хирурги спасли руку мужчине с тяжёлой травмой

«В ходе операции был сделан линейный разрез длиной до 15 см в средней и верхней трети левого плеча. Были идентифицированы поврежденные плечевая артерия и вены, после чего наложены кровоостанавливающие зажимы. С наружной поверхности была выделена подкожная вена, из которой взят трансплантат. Выполнено прошивание вен. После выделения концов поврежденной плечевой артерии была выполнена ее пластика», — пояснил травматолог-ортопед Артем Павлович Скребков.