В Екатеринбурге начали отключать отопление, но пока только в Академическом районе города. Подачу тепла приостанавливают в домах, которые обслуживает управляющая компания «Академический». И пока в местах общего пользования. Об этом сообщают в администрации района.
Мастера уже начали перекрывать стояки в подвалах. Поэтому в некоторых домах батареи в подъездах уже не греют. В квартирах при этом отопительный сезон может продолжиться в зависимости от погодных условий.
В других районах Екатеринбурга отключение отопления пока не планируется.
— Постановления по городу на отключение пока нет, — об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
Напомним, что отопительный сезон в Екатеринбурге планируют завершить традиционно в мае. Это решение зависит от среднесуточной температуры воздуха, которая не должна опускаться ниже +8 градусов.