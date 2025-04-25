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В Екатеринбурге начали отключать отопление

Отключать отопление начали в подъездах Академического.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге начали отключать отопление, но пока только в Академическом районе города. Подачу тепла приостанавливают в домах, которые обслуживает управляющая компания «Академический». И пока в местах общего пользования. Об этом сообщают в администрации района.

Мастера уже начали перекрывать стояки в подвалах. Поэтому в некоторых домах батареи в подъездах уже не греют. В квартирах при этом отопительный сезон может продолжиться в зависимости от погодных условий.

В других районах Екатеринбурга отключение отопления пока не планируется.

— Постановления по городу на отключение пока нет, — об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Напомним, что отопительный сезон в Екатеринбурге планируют завершить традиционно в мае. Это решение зависит от среднесуточной температуры воздуха, которая не должна опускаться ниже +8 градусов.