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Бульвар Архитекторов в Омске откроют к Дню города

Также частный инвестор за свой счет проведет озеленение территории.
Источник: Комсомольская правда

Бульвар Архитекторов в Омске будет полностью открыт для движения ко 2 августа. Накануне, 24 апреля, в ходе прямой линии Виталий Хоценко извинился перед омичами за неудобства, связанные с ремонтом важного транспортного узла.

По словам губернатора, строительная готовность объекта высокая, работы идут по графику.

«Ко 2 августа, ко Дню города, бульвар обязательно откроется для движения. Строительство идет по графику и близится к завершению», — отметил губернатор Омской области.

Кроме того, стало известно, что застройщик «Брусника» возьмет на себя благоустройство прилегающих зеленых зон. Работы по озеленению начнутся в этом году и завершатся в 2026 году.

Ранее мы писали, что стаи известны сроки завершения строительства нового аэропорта в Омске.