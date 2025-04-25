Бульвар Архитекторов в Омске откроют к Дню города

Бульвар Архитекторов в Омске будет полностью открыт для движения ко 2 августа. Накануне, 24 апреля, в ходе прямой линии Виталий Хоценко извинился перед омичами за неудобства, связанные с ремонтом важного транспортного узла.
По словам губернатора, строительная готовность объекта высокая, работы идут по графику.
«Ко 2 августа, ко Дню города, бульвар обязательно откроется для движения. Строительство идет по графику и близится к завершению», — отметил губернатор Омской области.
Кроме того, стало известно, что застройщик «Брусника» возьмет на себя благоустройство прилегающих зеленых зон. Работы по озеленению начнутся в этом году и завершатся в 2026 году.
Ранее мы писали, что стаи известны сроки завершения строительства нового аэропорта в Омске.