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Несовершеннолетний прикамец признан виновным в убийстве матери

Суд вынес приговор жителю Кунгурского района 2007 года рождения.

Суд вынес приговор жителю Кунгурского района 2007 года рождения. Юноша признан виновным в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что утром 27 октября прошлого года в квартире в Ергаче в ходе ссоры со старшим братом несовершеннолетний попытался ударить его ножом. Юношу остановила мать, тогда он ударил ее ножом в грудную клетку. 39-летняя женщина скончалась на месте.

Фигуранта задержали в кратчайший срок. На время следствия его заключили под стражу.

Суд приговорил виновного к 4 годам и 6 месяцам в воспитательной колонии.