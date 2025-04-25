Несовершеннолетний прикамец признан виновным в убийстве матери

Суд вынес приговор жителю Кунгурского района 2007 года рождения. Юноша признан виновным в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие и суд установили, что утром 27 октября прошлого года в квартире в Ергаче в ходе ссоры со старшим братом несовершеннолетний попытался ударить его ножом. Юношу остановила мать, тогда он ударил ее ножом в грудную клетку. 39-летняя женщина скончалась на месте.
Фигуранта задержали в кратчайший срок. На время следствия его заключили под стражу.
Суд приговорил виновного к 4 годам и 6 месяцам в воспитательной колонии.