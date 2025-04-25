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Мать участника СВО из Тюмени могут депортировать из России из-за ошибки в паспорте

Гражданка Узбекистана, проживающая в посёлке Голышманово в Тюменской области с 1992 года, может быть депортирована из-за ошибки в паспорте, несмотря на участие сына в спецоперации. Об этом рассказал зампредседателя ОНК Тюменской области Юрий Рябцев журналисту 72.ru.

Источник: Life.ru

Проблемы Наили Портновой начались с ошибки в паспорте, который ей выдали в Узбекистане. Российские чиновники говорили исправить данные, но процесс оказался гораздо сложнее, чем казалось. Для корректировки ей пришлось бы вернуться в Узбекистан, где на это уйдет немало времени. В России подобные ошибки исправляются через суд, что по словам общественника, требует 6−8 месяцев ожидания.

В результате в феврале текущего года было принято решение о её выдворении. На данный момент Наиля Портнова находится в центре содержания, ожидая депортации.

Рябцев направил несколько обращений с просьбой вмешаться и помочь женщине сохранить право на пребывание в России, в том числе прокурору Тюменской области, омбудсмену по правам человека и полномочному представителю президента в УрФО.

А ранее стало известно о мигранте из Таджикистана, который ушёл на СВО, чтобы защищать интересы РФ. Ради получения заветного гражданства РФ он предпочёл заключить контракт с министерством обороны. Известно, что боец принимал участие в операции «Поток».