Мать участника СВО из Тюмени могут депортировать из России из-за ошибки в паспорте

Проблемы Наили Портновой начались с ошибки в паспорте, который ей выдали в Узбекистане. Российские чиновники говорили исправить данные, но процесс оказался гораздо сложнее, чем казалось. Для корректировки ей пришлось бы вернуться в Узбекистан, где на это уйдет немало времени. В России подобные ошибки исправляются через суд, что по словам общественника, требует 6−8 месяцев ожидания.