Главарь РДК Капустин оставил в России долг

У объявленного в международный розыск главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Дениса Капустина** в России остался долг в 750 рублей, следует из судебных документов и данных Федеральной службы судебных приставов.
Так, Капустин задолжал 750 рублей по исполнительным документам. Производство по этой задолженности было возбуждено в сентябре 2024 года.
По данным ФСБ, один из главарей РДК Капустин участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. Установлено, что летом 2022 года он организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023 году — нападение на Брянскую область и покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.
В 2024 году Второй Западный окружной военный суд приговорил Капустина и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область к пожизненному лишению свободы. Все они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. В январе апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.