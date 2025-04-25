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Главарь РДК Капустин оставил в России долг

У главаря РДК Дениса Капустина в России остался долг в 750 рублей.

Источник: Аргументы и факты

У объявленного в международный розыск главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Дениса Капустина** в России остался долг в 750 рублей, следует из судебных документов и данных Федеральной службы судебных приставов.

Так, Капустин задолжал 750 рублей по исполнительным документам. Производство по этой задолженности было возбуждено в сентябре 2024 года.

По данным ФСБ, один из главарей РДК Капустин участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. Установлено, что летом 2022 года он организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023 году — нападение на Брянскую область и покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

В 2024 году Второй Западный окружной военный суд приговорил Капустина и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область к пожизненному лишению свободы. Все они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. В январе апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.