Главарь РДК Капустин оставил в России долг

По данным ФСБ, один из главарей РДК Капустин участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. Установлено, что летом 2022 года он организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023 году — нападение на Брянскую область и покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.