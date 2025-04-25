Как сэкономить на коммунальных платежах: способов несколько

Накануне член комитета Совета Федерации по устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов выступил с предложением обязать ресурсоснабжающие организации и УК произвести перерасчет платежей ЖКХ. Причина в том, что весна в 2025 году стала особенно теплой в ряде городов. И жители почти не пользовались отоплением.