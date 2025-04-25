Как сэкономить на коммунальных платежах: способов несколько

У россиян есть несколько способов уменьшить платежи за коммунальные услуги. Сделать это можно с помощью оформления льготы или субсидии, установки счетчиков или перерасчета. Об этом агентству «Прайм» сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Субсидия, напомнил собеседник агентства, полагается, если на оплату коммунальных счетов уходит больше 22 процентов семейного бюджета. Оформлением субсидии занимаются органы соцзащиты, туда и следует обращаться.
Ряд категорий граждан имеет право на льготу. Это, в частности, ветераны, инвалиды, многодетные семьи. В каждом регионе России размер ее может разниться, поэтому для уточнения и оформления льготы нужно также обращаться в соцзащиту.
Кроме того, отключенные по каким-либо причинам вода или отопление — законный повод обратиться в управляющую компанию за перерасчетом. УК обязана компенсировать некачественные услуги.
«Главное — фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы», — рассказал Бондарь.
Установка счетчиков, как уже давно доказано, тоже помогает эффективно экономить. Например, только счетчики на воду позволяют снизить платежи в 1,5−2 раза меньше.
Накануне член комитета Совета Федерации по устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов выступил с предложением обязать ресурсоснабжающие организации и УК произвести перерасчет платежей ЖКХ. Причина в том, что весна в 2025 году стала особенно теплой в ряде городов. И жители почти не пользовались отоплением.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что его ведомство предложило внедрить в стране единый платежный документ за услуги ЖКУ.