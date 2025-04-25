В Самарской области выплатят пенсии и детские пособия досрочно — до 30 апреля

Перед майскими праздниками большинство семей получит положенные им детские пособия заранее до конца апреля. Обычно такие выплаты поступают в первых числах мая, однако из-за предстоящих праздничных дней было принято решение ускорить процесс перечисления. Об этом сообщил портал SOVAINFO.RU.