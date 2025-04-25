В Самарской области выплатят пенсии и детские пособия досрочно — до 30 апреля

Перед майскими праздниками большинство семей получит положенные им детские пособия заранее до конца апреля. Обычно такие выплаты поступают в первых числах мая, однако из-за предстоящих праздничных дней было принято решение ускорить процесс перечисления. Об этом сообщил портал SOVAINFO.RU.
Социальный фонд сформировал перечень пособий, которые будут выплачены раньше срока:
— Единовременная помощь беременным женщинам и детям до 17 лет,
— Ежемесячные выплаты по уходу за детьми до полутора лет неработающими родителями,
— Пособия на первенца до достижения им трёхлетнего возраста,
— Компенсации на ребёнка военнослужащих срочной службы.
Для тех родителей, кто получает денежные средства на банковскую карту, переводы поступят своевременно и досрочно. Если же выплата осуществляется почтой, она придёт строго по календарному графику Почты России в мае месяце.
Что касается пособия на малышей младше трёх лет, оно будет начислено согласно привычной схеме и поступит гражданам 5 мая.
Кроме того, пенсионеры также смогут получить начисления на свои банковские счета досрочно до 30 апреля текущего года. Это правило действует для пенсионеров, чей стандартный график поступления пенсии приходится на первую неделю месяца.
Пенсионеры, предпочитающие получение денег через почту, продолжат получать выплаты в прежнем режиме: с 3 мая почтальоны приступают к доставке на дом либо граждане сами могут обратиться в ближайшее почтовое отделение.
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