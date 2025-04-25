«Авангард» официально опроверг слухи о сокращении финансирования

Хоккейный клуб «Авангард» официально опроверг распространяющиеся в СМИ слухи о возможном сокращении финансирования.
В заявлении пресс-службы клуба подчеркивается, что финансовое положение «Авангарда» стабильно, и команда продолжает ставить перед собой самые амбициозные цели. В кратком комментарии «Авангард» обозначил свою позицию.
«Мы — ТОП-клуб с ТОП-целями! За Омск, за победу!», — отметили в руководстве клуба.
Для обсуждения итогов сезона и планов на будущее 27 апреля в Омске состоится итоговая пресс-конференция главного тренера и генерального менеджера клуба.
Ранее мы писали, что клуб вылетел из плей-офф в ¼ финала.