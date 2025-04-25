Паромная переправа МРС — Ольхон начнет работать с 27 апреля

Стало известно, что паромная переправа МРС — Ольхон начнет свою работу 27 апреля 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства, туристы и местные жители смогут добраться до точки назначения на паромах «Дорожник» и «Семен Батагаев».
Напомним, переправа работает восемь месяцев в году, для многих сибиряков является простым и доступным способом попасть Байкал. Паромы отправляются с 7:00 утра до 23:00 каждый час. Однако необходимо учитывать, что время может меняться в зависимости от погоды. Кстати, проезд бесплатный.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что время реагирования на лесные пожары сократилось до 10 минут в Иркутской области.