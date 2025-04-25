Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паромная переправа МРС — Ольхон начнет работать с 27 апреля

Рейсы будут выполнять паромы «Дорожник» и «Семен Батагаев».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стало известно, что паромная переправа МРС — Ольхон начнет свою работу 27 апреля 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства, туристы и местные жители смогут добраться до точки назначения на паромах «Дорожник» и «Семен Батагаев».

Напомним, переправа работает восемь месяцев в году, для многих сибиряков является простым и доступным способом попасть Байкал. Паромы отправляются с 7:00 утра до 23:00 каждый час. Однако необходимо учитывать, что время может меняться в зависимости от погоды. Кстати, проезд бесплатный.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что время реагирования на лесные пожары сократилось до 10 минут в Иркутской области.