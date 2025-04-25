Паромная переправа МРС — Ольхон начнет работать с 27 апреля

Напомним, переправа работает восемь месяцев в году, для многих сибиряков является простым и доступным способом попасть Байкал. Паромы отправляются с 7:00 утра до 23:00 каждый час. Однако необходимо учитывать, что время может меняться в зависимости от погоды. Кстати, проезд бесплатный.