Макрон: США нужно направить свой гнев исключительно на Путина

Ранее Трамп высказал мнение, что Москва демонстрирует готовность к урегулированию украинского конфликта. Однако, по его словам, главным препятствием на пути к миру стала позиция Владимира Зеленского, с которым, как ожидалось, будет проще договориться. Как отмечает американский лидер, даже под давлением западных партнеров и после многочисленных дипломатических консультаций украинская сторона продолжает отклонять принципиальные инициативы США, в том числе касающиеся статуса Крыма.