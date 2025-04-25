Макрон: США нужно направить свой гнев исключительно на Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что претензии американского лидера Дональда Трампа следует адресовать России, а не Украине. Об этом Макрон рассказал во время визита в Мадагаскар.
«Американский гнев должен быть направлен только на одного человека — президента России Путина», — сказал он.
Ранее Трамп высказал мнение, что Москва демонстрирует готовность к урегулированию украинского конфликта. Однако, по его словам, главным препятствием на пути к миру стала позиция Владимира Зеленского, с которым, как ожидалось, будет проще договориться. Как отмечает американский лидер, даже под давлением западных партнеров и после многочисленных дипломатических консультаций украинская сторона продолжает отклонять принципиальные инициативы США, в том числе касающиеся статуса Крыма.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к заключению сделки по украинскому вопросу, но еще есть некоторые аспекты, которые требуют проработки.