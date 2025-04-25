Календарь магнитных бурь на май 2025: Стали известны даты, когда ударят мощные магнитные бури

Эксперты прогнозируют несколько геомагнитных вспышек в мае 2025 года, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу электронных устройств. Напомним, сила магнитных бурь измеряется по шкале Kp-индекса от 0 до 9. Значение Kp 0 соответствует спокойной магнитосфере, а Kp 9 указывает на экстремально сильную магнитную бурю. В мае 2025 года, в определённые даты согласно прогнозам, магнитная буря достигнет умеренного и высокого уровня мощности. А такие геомагнитные возмущения способны вызвать не только ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, но и нарушения в работе спутниковых систем, навигационного оборудования — и даже привести к отключениям электроэнергии.