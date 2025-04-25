Экономист рассчитал индекс шашлыка перед майскими праздниками и рассказал, где самое дешёвое мясо

Разброс цен на другие виды мяса также значителен: говядина колеблется от 1039 до 2175 рублей, а свинина — от 658 до 1340 рублей. С начала года шашлык из говядины подорожал в среднем на 6,4% по стране. Наибольший рост цен наблюдается в Калининградской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской и Томской областях, а также в Курганской области, где увеличение превысило 17%. Жителям этих регионов стоит приготовиться к более затратному отдыху.