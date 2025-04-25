Экономист рассчитал индекс шашлыка перед майскими праздниками и рассказал, где самое дешёвое мясо

Топ-5 субъектов РФ с самым дорогим шашлыком из баранины возглавляет Магаданская область (2889 ₽ на компанию из четверых человек), чуть дешевле — на Камчатке (2759 ₽) и Чукотке (2694 ₽), замыкает пятерку лидеров Тверская область (2427 ₽) и Владимирская область (2380 ₽).
Александр Тимофеев.
кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Самый дешёвый шашлык из баранины можно приготовить в Адыгее (1221 ₽), Калининградской (1368 ₽) и Омской (1435 ₽) областях. А если вы готовы отказаться от баранины в пользу курятины, то экономия будет ещё более ощутимой.
Действительно, куриный шашлык — самый бюджетный вариант. Однако и здесь есть свои «ценовые антилидеры» — Чукотский АО (1290 рублей), Камчатка (942 рубля) и Магаданская область (897 рублей). В большинстве регионов (39 субъектах) приготовление такого шашлыка обойдётся дешевле 500 рублей. Не стоит забывать о лаваше и овощах, которые добавят к стоимости пикника ещё около 800 рублей.
Разброс цен на другие виды мяса также значителен: говядина колеблется от 1039 до 2175 рублей, а свинина — от 658 до 1340 рублей. С начала года шашлык из говядины подорожал в среднем на 6,4% по стране. Наибольший рост цен наблюдается в Калининградской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской и Томской областях, а также в Курганской области, где увеличение превысило 17%. Жителям этих регионов стоит приготовиться к более затратному отдыху.
«Любителям шашлыка из свинины можно позавидовать: с начала года цены на него выросли существенно меньше: на 1,6%. Лишь в семи субъектах цены выросли более чем на 5%, в 57 субъектах рост цен не превысил 3%, а в 14 — снизился (на Камчатке −4,4%, а Ненецком АО — на 5,3%)», — добавляет Тимофеев.
Что касается курятины, то цены на неё снизились в среднем на 3%. В Тамбовской, Орловской и Липецкой областях стоимость шашлыка из курицы упала более чем на 10%. Баранина осталась практически на прежнем уровне, хотя на Чукотке цены выросли на 17,3%, а в некоторых регионах Северного Кавказа и Южного федерального округа — снизились.
Напомним, что ранее МЧС России напомнило о правилах пожарной безопасности при приготовлении шашлыков на приусадебных участках. Открытый огонь разрешен только в специально оборудованных местах, на расстоянии не менее 5 метров от зданий и с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. В случае введения особого противопожарного режима приготовление шашлыков может быть полностью запрещено.