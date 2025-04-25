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Частицу Вечного огня с Поклонной горы доставили в Воронеж

Всего в патриотической акции примут участие 12 городов страны.

Источник: мэрия Воронежа

В Воронеже зажегся «Огонь Победы». Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 24 апреля в столицу Черноземья доставили частицу Вечного огня с Поклонной горы Москвы.

Воронеж стал первым городом, куда прибыл символ праздника. Церемония передачи памятного пламени прошла на площади Победы. Во время церемонии участники передавали друг другу частицы Вечного огня, зажигая лампады, и возложили цветы к мемориалу.

Подобная акция в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в 12 городах нашей страны. Огонь доставят по двум маршрутам — в Мурманск и Севастополь.

Ранее, власти региона сообщили, что акция «Бессмертный полк» в Воронежской области пока что планируется в онлайн-формате.