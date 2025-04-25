Затишье перед бурей: ждать ли геомагнитный шторм 25 апреля 2025

Врачи считают, что здоровый образ жизни помогает держать организм в тонусе и уменьшать влияние внешней среды на самочувствие. Поэтому если магнитные бури доставляют дискомфорт, необходимо отказаться от вредных привычек, нормализовать режим сна, пить много воды и добавить и рацион полезную пищу. А также хотя бы раз в неделю заниматься физкультурой — все это поможет улучшить самочувствие и не страдать от магнитных бурь.