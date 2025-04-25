Трамп считает, что США оказывают «значительное» давление на Россию

Накануне Трамп сделал очередное громкое заявление о конфликте на Украине. Он заявил, что следующие несколько дней станут очень важными в ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса. Трамп также добавил, что Штаты хотят завершить конфликт и делают все возможное для этого.