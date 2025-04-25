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Трамп считает, что США оказывают «значительное» давление на Россию

Трамп высказался о давлении на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасем Гар Стерем американский лидер Дональд Трамп заявил, что активно наращивает давление на Россию в ходе обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

«Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает», — сказал Трамп.

Накануне Трамп сделал очередное громкое заявление о конфликте на Украине. Он заявил, что следующие несколько дней станут очень важными в ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса. Трамп также добавил, что Штаты хотят завершить конфликт и делают все возможное для этого.

Ранее в администрации Белого дома отмечали, что Трамп планирует достичь мирного соглашения по Украине в первые 100 дней его президентского срока. Так, американский глава представил мирный план, согласно которому Крым останется частью России.