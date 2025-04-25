Пять человек погибли при крушении самолёта у пляжа в Таиланде

В ста метрах от одного из пляжей Таиланда, в море, потерпел крушение самолет. В результате погибли пять человек, один — получил ранения. Авиакатастрофа произошла недалеко от побережья Ча-Ам. Об этом сообщает газета Khaosod.
По словам очевидцев, отмечает издание, небольшой самолет рухнул в воду в ста метрах от берега. Несмотря на то, что спасательные службы прибыли на место ЧП оперативно, поиски и помощь пострадавшим сильно затруднена, потому что точка падения на ходится в водно акватории.
В декабре прошлого года пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку — Грозный потерпел крушение около аэропорта города Актау, на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.
Ранее в аэропорту города Гао в Мали самолет потерпел крушение при попытке приземлиться в воздушной гавани. Воздушное судно белого цвета не смогло зайти на посадку и разбилось около аэропорта. Через некоторое время после этого оно загорелось.