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Один лесной пожар вспыхнул на территории Башкирии за минувшие сутки

В Башкирии за сутки произошел один лесной пожар.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 25 апреля, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов поделился актуальной информацией о половодье и ландшафтных пожарах на территории республики.

За последние сутки на территории региона не было зафиксировано новых подтоплений, однако продолжается контроль за паводковой ситуацией в Уфе.

Наибольший подъем уровня воды отмечен на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района (+16 см, текущий уровень 534 см). В то же время на реках Юрюзань и Белая наблюдается снижение уровня воды.

Водохранилища региона функционируют в штатном режиме: Нугушское заполнено, Юмагузинское и Павловское работают в транзите.

Параллельно осложняется пожарная обстановка:

— за сутки зарегистрирован один лесной пожар в Кугарчинском районе (0,5 га);

— с начала года возникло 5 очагов лесных пожаров на площади 21 га;

— произошло 11 возгораний сухой травы в 9 муниципалитетах (общая площадь — 9 га);

— с начала года зафиксировано 224 случая загораний на площади 1202 га.

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