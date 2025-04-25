Один лесной пожар вспыхнул на территории Башкирии за минувшие сутки

Сегодня утром, 25 апреля, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов поделился актуальной информацией о половодье и ландшафтных пожарах на территории республики.
За последние сутки на территории региона не было зафиксировано новых подтоплений, однако продолжается контроль за паводковой ситуацией в Уфе.
Наибольший подъем уровня воды отмечен на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района (+16 см, текущий уровень 534 см). В то же время на реках Юрюзань и Белая наблюдается снижение уровня воды.
Водохранилища региона функционируют в штатном режиме: Нугушское заполнено, Юмагузинское и Павловское работают в транзите.
Параллельно осложняется пожарная обстановка:
— за сутки зарегистрирован один лесной пожар в Кугарчинском районе (0,5 га);
— с начала года возникло 5 очагов лесных пожаров на площади 21 га;
— произошло 11 возгораний сухой травы в 9 муниципалитетах (общая площадь — 9 га);
— с начала года зафиксировано 224 случая загораний на площади 1202 га.
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