«Агата терроризирует дитя, но там борьба не за ребенка»: адвокат Прилучного — об итогах очередного суда

Собеседница агентства объяснила: в Головинском районном суде обсуждался вопрос о месте жительства Тимофея, но в этом смысла нет. Мальчик давно живет с отцом Павлом Прилучным, это является его желанием. Да и звездная мама на контакт с сыном идет только перед судебными заседаниями, а встречу назначает у себя на работе в кабаре. При этом жить с ребенком, актриса, строящая свою личную жизнь с аккордеонистом Петром Дранга, не собирается. «Категорически не идет речи об этом. Она даже вопросов этих не поднимает, в этом-то и суть», — говорит адвокат.