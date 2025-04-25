В субботу в Перми будет ограничено движение из-за эстафеты

Городской дептранс рассказал, как изменится движение общественного транспорта в связи с ограничением. Автобусы № 11, 12, 14, 30, 47, 50, 54, 64, 67 и 74 на время проведения эстафеты «Дзержинец» пойдут в объезд перекрытого участка по улицам Зои Космодемьянской, Подлесной и Желябова.