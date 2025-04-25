Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В субботу в Перми будет ограничено движение из-за эстафеты

Завтра, 26 апреля, в Дзержинском районе Перми состоится 81-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец».

Завтра, 26 апреля, в Дзержинском районе Перми состоится 81-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В этом году забег пройдет по Парковому проспекту.

Как сообщает ЦБДД Пермского края, для проведения эстафеты 26 апреля с 09:00 до 17:00 будет закрыт проезд по Парковому проспекту от ул. Зои Космодемьянской до ул. Желябова.

Городской дептранс рассказал, как изменится движение общественного транспорта в связи с ограничением. Автобусы № 11, 12, 14, 30, 47, 50, 54, 64, 67 и 74 на время проведения эстафеты «Дзержинец» пойдут в объезд перекрытого участка по улицам Зои Космодемьянской, Подлесной и Желябова.