В субботу в Перми будет ограничено движение из-за эстафеты

Завтра, 26 апреля, в Дзержинском районе Перми состоится 81-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». В этом году забег пройдет по Парковому проспекту.
Как сообщает ЦБДД Пермского края, для проведения эстафеты 26 апреля с 09:00 до 17:00 будет закрыт проезд по Парковому проспекту от ул. Зои Космодемьянской до ул. Желябова.
Городской дептранс рассказал, как изменится движение общественного транспорта в связи с ограничением. Автобусы № 11, 12, 14, 30, 47, 50, 54, 64, 67 и 74 на время проведения эстафеты «Дзержинец» пойдут в объезд перекрытого участка по улицам Зои Космодемьянской, Подлесной и Желябова.