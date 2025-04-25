Сколько беженцев проживает в Казахстане

«Лицам, ищущим убежище, и беженцам в нашей республике предоставляются медицинская помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и адресная социальная помощь, согласно действующему законодательству. Кроме того, беженцы и лица, ищущие убежище, имеют право на свободу труда и предпринимательскую деятельность. В отличии от других иностранцев им не требуется получения разрешения местного исполнительного органа на осуществление трудовой деятельности», — информирует ведомство.