Россиянам рассказали, кому положены льготы на оплату услуг ЖКХ

По его словам, семьи, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода, имеют право на получение субсидии. В отдельных регионах, например в Москве, этот порог снижен до 10%. Для оформления необходимо обратиться в органы социальной защиты или многофункциональный центр (МФЦ) с документами, подтверждающими доходы.
«Для получения субсидии необходимо предоставить документы, подтверждающие доходы всех членов семьи, а также документы на жилое помещение», — отметил Бондарь.
Бондарь также подчеркнул, что ветераны, инвалиды и многодетные семьи могут претендовать на льготы, размер которых следует уточнять в органах социальной защиты региона. Установка счётчиков, по его мнению, позволит снизить плату за воду в 1,5−2 раза.
Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин счёл несвоевременную индексацию тарифов по ЖКХ ударом по карману россиян. Глава государства подчеркнул, что откладывание необходимой корректировки тарифов чревато серьёзными экономическими последствиями, сравнив это с крахом всей системы жилищно-коммунального хозяйства.