Россиянам рассказали, кому положены льготы на оплату услуг ЖКХ

По его словам, семьи, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода, имеют право на получение субсидии. В отдельных регионах, например в Москве, этот порог снижен до 10%. Для оформления необходимо обратиться в органы социальной защиты или многофункциональный центр (МФЦ) с документами, подтверждающими доходы.