Укупник заявил, что не может попасть в свою квартиру в Юрмале

Российский музыкант Аркадий Укупник не может попасть в свою квартиру в Юрмале.
В разговоре с 7Дней.ru артист рассказал, что сейчас он не ездит в Юрмалу, так как туда не пускают на автомобиле. По словам Укупника, он пытался продать свою квартиру, однако местные готовы купить ее в три раза дешевле, чем он рассчитывает.
Музыкант решил пока не предпринимать никаких действий в отношении своей квартиры и продолжает оплачивать коммунальные услуги.
Отметим, что площадь квартиры Укупника, по примерным подсчетам, составляет 100−150 кв. м, а ее стоимость оценивается примерно в 50 млн рублей.
Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за новых санкций ЕС может лишиться своей недвижимости в Юрмале на сумму 95 млн рублей.