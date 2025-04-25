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Укупник заявил, что не может попасть в свою квартиру в Юрмале

Музыкант не ездит в Латвию и не может продать жилье, поэтому пока решил законсервировать его.

Российский музыкант Аркадий Укупник не может попасть в свою квартиру в Юрмале.

В разговоре с 7Дней.ru артист рассказал, что сейчас он не ездит в Юрмалу, так как туда не пускают на автомобиле. По словам Укупника, он пытался продать свою квартиру, однако местные готовы купить ее в три раза дешевле, чем он рассчитывает.

Музыкант решил пока не предпринимать никаких действий в отношении своей квартиры и продолжает оплачивать коммунальные услуги.

Отметим, что площадь квартиры Укупника, по примерным подсчетам, составляет 100−150 кв. м, а ее стоимость оценивается примерно в 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за новых санкций ЕС может лишиться своей недвижимости в Юрмале на сумму 95 млн рублей.