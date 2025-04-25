Укупник заявил, что не может попасть в свою квартиру в Юрмале

В разговоре с 7Дней.ru артист рассказал, что сейчас он не ездит в Юрмалу, так как туда не пускают на автомобиле. По словам Укупника, он пытался продать свою квартиру, однако местные готовы купить ее в три раза дешевле, чем он рассчитывает.