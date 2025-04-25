«Речь идет о региональной катастрофе»: ожидаемое землетрясение в Стамбуле разрушит 90 тысяч зданий

Ученые отмечают, что магнитуда землетрясения окажется больше 7. И хотя больше всего пострадают Стамбул и еще пять провинций Турции, экономические последствия ощутит вся страна. Потому что по подсчетам, если магнитуда толчков будет 7,5, в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий. И временное жилье потребуется около 4,5 миллиона граждан.