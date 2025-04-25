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«Речь идет о региональной катастрофе»: ожидаемое землетрясение в Стамбуле разрушит 90 тысяч зданий

Сейсмолог Эйидоган: грядущее землетрясение в Стамбуле затронет 25 млн человек.

Источник: Комсомольская правда

Будущее землетрясение в Стамбуле будет мощным и разрушительным. Оно затронет 25 миллионов человек и станет настоящей региональной катастрофой, поскольку эпицентр будет в Мраморном море. Об этом РИА Новости сообщил профессор сейсмологии, член Совета ученых стамбульской мэрии по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

«В случае с землетрясениями с эпицентром в Мраморном море мы всегда должны подчеркивать, что речь идет о региональной катастрофе — будет затронут не только Стамбул, но и провинции Бурса, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли, Ялова», — отметил эксперт.

Ученые отмечают, что магнитуда землетрясения окажется больше 7. И хотя больше всего пострадают Стамбул и еще пять провинций Турции, экономические последствия ощутит вся страна. Потому что по подсчетам, если магнитуда толчков будет 7,5, в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий. И временное жилье потребуется около 4,5 миллиона граждан.

Накануне подобным прогнозом поделился турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан. По его словам, недавнее землетрясение в Стамбуле может быть лишь предвестником более разрушительного землетрясения магнитудой 7,2. Оно может произойти между 2045 и 2075 годами. Новый толчок будет более мощным — примерно в 22 раза сильнее нынешних и произойдет в том же районе, на глубине 7−13 километров.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в среду, 22 апреля. В результате чего пострадали 236 человек. Последствия стали не катастрофическими.