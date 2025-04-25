Туман и грозы ожидаются в Беларуси в пятницу

В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, а также увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Порывистый ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, что приведет к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.