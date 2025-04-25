Туман и грозы ожидаются в Беларуси в пятницу

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Туман ожидается в отдельных районах Беларуси утром в пятницу, днем местами по югу республики прогремят грозы, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Утром местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах сгустится туман. Днем будет в основном без осадков, лишь по югу пройдут кратковременные дожди, а местами прогремят грозы.
Ветер северный 5−10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от +10°С по северо-западу до +24°С по юго-востоку страны.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, а также увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Порывистый ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, что приведет к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Народные приметы на 25 апреля.
По народному календарю, 25 апреля православные вспоминают Василия Парийского. В народе Василия прозвали Парильщиком, про него говорили: «На Василия весна землю парит».
В этот день люди наблюдали за облаками, звездами и деревьями, чтобы понять, какая погода будет летом и в ближайшие дни.
Народные приметы:
- мохнатые кучевые облака появляются перед полуднем — к дождю вечером;
- сильное мерцание звезд на рассвете говорит о возможном дожде через два-три дня;
- если идет дождь, то в первые дни мая будет дождливо;
- теплый день — к урожайному году;
- солнечный день и холодное утро предвещают засушливое и неурожайное лето;
- береза выделяет много сока — к дождливому лету, а если наоборот, — к сухому;
- если к этому дню весь снег растаял, значит, зима больше не вернется.