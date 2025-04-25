«Диктант Победы» пройдет на 35 тысячах площадках в России

Координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в свою очередь, сообщал, что для российских участников будет открыто 35 тысяч площадок: «Столько не было никогда». Также, по словам Сидякина, накануне акции в четверг Минцифры РФ провел для россиян рассылку через «Госуслуги» с информацией о диктанте. В этом году «Диктант Победы» будут писать на атомном ледоколе, на космической орбитальной станции, в театрах, музеях, университетах, а также на передовой и на освобожденных территориях, отмечал координатор партпроекта ЕР «Историческая память».