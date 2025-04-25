«Диктант Победы» пройдет на 35 тысячах площадках в России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Международная патриотическая акция партии «Единая Россия» «Диктант Победы» пройдет в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира.
Международная акция «Диктант Победы» стартует в 12 часов дня по московскому времени в Музее Победы на Поклонной горе. В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ее участниками, как ожидается, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, студенты, представители общественных организаций и другие.
Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщал, что международная акция «Диктант Победы» в 2025 году пройдет в более чем 90 странах мира.
Координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в свою очередь, сообщал, что для российских участников будет открыто 35 тысяч площадок: «Столько не было никогда». Также, по словам Сидякина, накануне акции в четверг Минцифры РФ провел для россиян рассылку через «Госуслуги» с информацией о диктанте. В этом году «Диктант Победы» будут писать на атомном ледоколе, на космической орбитальной станции, в театрах, музеях, университетах, а также на передовой и на освобожденных территориях, отмечал координатор партпроекта ЕР «Историческая память».
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В четверг в преддверии акции на Поклонной горе, а также ещё в 77 регионах РФ, стартовал «Автопробег Победы». Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В «Автопробеге Победы» приняли участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины «Победа» и мотоциклы «Урал».
«Единая Россия» проводит международную акцию «Диктант Победы» с 2019 года.