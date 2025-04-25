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«Задействовали 10 автоцистерн». Крупный пожар произошел на производстве в Старых Дорогах

МЧС: крупный пожар произошел на производстве в Старых Дорогах.

Источник: Комсомольская правда

Серьезный пожар на производстве произошел в Старых Дорогах. Подробности сообщили в телеграм-канале МЧС.

Возгорание на территории производства произошло в районном центре 24 апреля. Примерно в 18.30 часов в пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели работают на ликвидации возгорания в производственном здании. На местном производстве горело помещение размером 60 на 110 метров. К месту возгорания приехали несколько пожарных бригад.

Около 22.00 часов возгорании было локализовано и ликвидировано.

— На месте возгорания работали 10 автоцистерн и автолестница. Никто не пострадал, — прокомментировали в МЧС.

После 22.30 часов спасатели продолжали проводить проливку и разборку конструкций на месте возгорания. Причину пожара еще предстоит установить.

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