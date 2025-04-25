«Задействовали 10 автоцистерн». Крупный пожар произошел на производстве в Старых Дорогах

Серьезный пожар на производстве произошел в Старых Дорогах. Подробности сообщили в телеграм-канале МЧС.
Возгорание на территории производства произошло в районном центре 24 апреля. Примерно в 18.30 часов в пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели работают на ликвидации возгорания в производственном здании. На местном производстве горело помещение размером 60 на 110 метров. К месту возгорания приехали несколько пожарных бригад.
Около 22.00 часов возгорании было локализовано и ликвидировано.
— На месте возгорания работали 10 автоцистерн и автолестница. Никто не пострадал, — прокомментировали в МЧС.
После 22.30 часов спасатели продолжали проводить проливку и разборку конструкций на месте возгорания. Причину пожара еще предстоит установить.
Тем временем пьяные минчане жестоко избили инвалида в Минске.
А еще сотрудница банка не дала белоруске оплатить посылку от «звезды» сериала «Постучись в мою дверь».