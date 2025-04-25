«Задействовали 10 автоцистерн». Крупный пожар произошел на производстве в Старых Дорогах

Возгорание на территории производства произошло в районном центре 24 апреля. Примерно в 18.30 часов в пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели работают на ликвидации возгорания в производственном здании. На местном производстве горело помещение размером 60 на 110 метров. К месту возгорания приехали несколько пожарных бригад.