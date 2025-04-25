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Рабочая неделя в Ростове завершится дождливой и прохладной погодой

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону 25 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Рабочая неделя заввершится в Ростове-на-Дону пасмурной и дождливой погодой. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В пятницу, 25 апреля, утром ожидается переменная облачность, а столбики термометров покажут +19 градусов. В дневное время небо плотно затянется тучами, а столбики термометров достигнут +24 градусов. В вечернее время в городе пройдет небольшой дождь, станет прохладнее на несколько градусов. Ночью также возможны осадки. Столбики термометров опустятся до +15.

Ветер ожидается северо-восточный, а его порывы достигнут четырех метров в секунду.