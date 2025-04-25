Заместитель мэра Хабаровска получил штраф за некачественную уборку снега

Чиновник не обеспечил качественную уборку снега в городе после снегопада. В результате суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Отметим, недавно за совершение подобного правонарушения на 40 тысяч рублей оштрафовали руководителей МБУ «Север» и «Южное».
В марте прокуратура Центрального района возбудила дело об административном правонарушении в отношении заместителя мэра Хабаровска Андрея Горшенина. Чиновник не обеспечил качественную уборку снега в городе после снегопада. В результате суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.
Отметим, недавно за совершение подобного правонарушения на 40 тысяч рублей оштрафовали руководителей МБУ «Север» и «Южное».