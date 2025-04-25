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В Волгоград доставили мощи Георгия Победоносца

Святыня прибыла в областной центр в рамках проведения выставки-форума «Радость Слова».

Как стало известно, 23 апреля текущего года, в среду Светлой седмицы, в Волгоградскую область привезли ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца.

Святыню у стен кафедрального собора Александра Невского встретили митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, духовенство и прихожане. После этого был совершен молебен.

Как сообщает пресс-служба Волгоградской епархии, мощи святого будут находиться в соборе до 27 апреля. Их торжественно установили в центре храма для молитвенного поклонения верующих.