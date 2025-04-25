От 90 тысяч: недвижимость должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии Росимущество объявило аукцион по продаже конфискованных у должников квартир. Недвижимость, которая уйдет с молотка, зарегистрирована в разных муниципалитетах республики.
Принять участие в торгах сможет любой желающий. Приема заявок на участие в аукционе осуществляется через электронную площадку «ГИС Торги». Торги пройдут 28 мая.
На продажу будет выставлена следующая недвижимость:
— квартира в Стерлитамаке площадью 33,3 квадратных метра на улице Стадионная, 23 — начальная цена — 2,4 миллиона рублей;
— комната в Стерлитамаке (13,4 кв.м.) на улице Чехова, 8 — 547 тысяч рублей;
— комната в Салавате (11 кв.м.) на улице Октябрьская, 7 — 199 тысяч рублей;
— комната в Туймазах (12,2 кв.м.) на лице Комарова, 25а — 332 000 рублей;
— гараж в Уфе (19,4 кв.м.) на улице Сельская Богородская, ПК «Энергетик», бокс № 354 — 432 тысячи рублей;
— гараж в Стерлитамаке (17,2 кв.м.) на массиве Толбухина — 2, бокс № 220 — 90 тысяч рублей;
— гараж в Стерлитамаке (17,2 кв.м.) на 40-ом проезде (II очередь), гараж № 386 — 95 тысяч рублей;
— гараж в Стерлитамаке (18,4 кв.м.) на улице Профсоюзная, гараж № 20 — 90 тысяч рублей;
— нежилое помещение в Уфе (8,1 кв.м.) на улице Индустриальное шоссе, 26 — 505 тысяч рублей;
— нежилое помещение в Благовещенске (3,8 кв.м.) на улице Седова, 107 — 278 тысяч рублей;
— земельный участок под индивидуальное жилое строительство в Ишимбае (1 117 кв.м.) на улице Гареева, участок № 124 — 1,1 миллиона рублей.
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