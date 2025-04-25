Таможня Беларуси изъяла рейсовый автобус из-за брендовой одежды водителя

Водитель автобуса, въезжая из Польши в Беларусь, лишился брендовой одежды и обуви на 20 тысяч белорусских рублей. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.
На таможенном контроле подозрения вызвал 43-летний белорус. Водитель рейсового автобуса ехал из Польши через пункт пропуска «Брест», спрятав в пустотах автобуса дорогие вещи.
На контроле мужчина заявил, что не везет товары, которые подлежат декларированию. Однако при вскрытии технологической полости таможенники обнаружили брендовые аксессуары и обувь, в том числе кошелек, рюкзак, клатч и кроссовки общей стоимостью около 20 тысяч белорусских рублей.
В итоге на границе были изъяты перемещаемые товары и автобус 2005 года выпуска, оценочная стоимость которого — 360 тысяч белрублей.
Брестская таможня начала административный процесс за перемещение товаров, которые подлежат таможенному декларированию с сокрытием от таможенного контроля, способом, затрудняющим их обнаружение (ч. 2 ст. 15.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 30 базовых величин (1260 белорусских рублей в апреле 2025-го) с возможной конфискацией незаконно ввозимых товаров и транспортного средства, которое использовалось для их перемещения.
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