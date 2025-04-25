Таможня Беларуси изъяла рейсовый автобус из-за брендовой одежды водителя

Брестская таможня начала административный процесс за перемещение товаров, которые подлежат таможенному декларированию с сокрытием от таможенного контроля, способом, затрудняющим их обнаружение (ч. 2 ст. 15.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 30 базовых величин (1260 белорусских рублей в апреле 2025-го) с возможной конфискацией незаконно ввозимых товаров и транспортного средства, которое использовалось для их перемещения.