Топ-5 главных новостей в Молдове 25 апреля 2025: Последний горячий денёк перед резким похолоданием — в Молдове до +28 градусов; почему властям лучше не появляться на Мемориале Победы 9 мая; ПАС выдает пом

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 25 апреля 2025:
1. Последний горячий денёк перед резким похолоданием: В Молдове ожидаются +28 градусов, но уже в выходные дождь и холод.
2. На Центральном рынке в Кишиневе продают браконьерскую рыбу из Днестра: «Штраф должен составить около 150 тысяч леев» — эколог.
3. День Победы — наш праздник, который никому не отнять: Почему Майе Санду, Гросу и Речану лучше не появляться на Мемориале Победы в Кишиневе.
4. Предвыборная помана — так ПАС назвал помощь малоимущим к Пасхе: Почему к электоральной коррупции не относятся СМС о пособиях из госбюджета Молдовы с рекламой правящей партии.
5. Дело всё ещё в суде: Глава МВД заявила, что в деле о гибели бизнес-леди Любови Бабуцки в салоне красоты в Кишинёве были уничтожены и изменены важные улики.
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