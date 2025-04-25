Самарцы потребовали у городских властей установить урны для собачьих отходов

Жители областной столицы выступили с инициативой установки специальных урн для сбора экскрементов домашних питомцев. Наиболее востребованной территорией была названа зона отдыха возле Дворца спорта им. В. Высоцкого («Шанхайский сквер»).
Обращение горожан опубликовано на ресурсе Департамента экономического развития Самары, где принимаются предложения по улучшению городской среды, сообщает ГТРК «Самара».
Горожане указывают, что на территории парка расположены скамейки, площадки для семейного отдыха, рестораны быстрого питания, а прогулки владельцев собак часто сопровождаются выбрасыванием отходов животного происхождения прямо около зон общественного пользования.
Горожане подчеркнули необходимость размещения ярких специализированных урн именно для собачьих фекалий, что значительно улучшило бы санитарную обстановку.
Идея получила поддержку среди жителей разных районов Самары, многие высказались за распространение подобной практики по всему городу, акцентируя внимание на проблемах чистоты парков и скверов, возникающих вследствие недостаточного количества удобных мест для утилизации продуктов жизнедеятельности животных.
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