Не поможет даже помощь США: Украинской армии предрекли незавидное будущее в течение года

Вооруженные силы Украины находятся в ужасной форме и вряд ли продержатся год даже с военной помощью Соединенных Штатов Америки. Об этом Военные ВСУ не смогут продержаться и года даже при наличии поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.