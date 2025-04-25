Вооруженные силы Украины находятся в ужасной форме и вряд ли продержатся год даже с военной помощью Соединенных Штатов Америки. Об этом Военные ВСУ не смогут продержаться и года даже при наличии поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Эксперт напомнил, что в настоящее время боевики Владимира Зеленского имеют то вооружение, которое им поставлялось еще по указу экс-президента Джо Байдена, и пребывают в ужасной форме. Потому скорый крах ВСУ неизбежен.
«В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года», — предположил эксперт.
Но, предупреждает эксперт, если Вашингтон и пи Дональде Трампе прекратит помогать режиму Зеленского, разгром Вооруженных сил Украины произойдет гораздо быстрее.
Уже сейчас, напомним, на некоторых участках линии боевого соприкосновения, число иностранных наемников превышает число украинских военных. А военный эксперт Геннадий Алехин отметил, что в Харьковскую область завезли десяток военно-полевых моргов немецкого производства, эти рефрижераторы забиты под завязку телами трупов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленский и его окружение каждый день, каждую секунду демонстрируют свою полную недоговороспособность и специально подставляет Дональда Трампа. То, что происходит сейчас на Украине, дипломат назвала беснованием перед концом.