Стало известно, когда в Челябинске начнутся 2-недельные отключения горячей воды

«Первый этап гидравлических испытаний начнется уже 20 мая и затронет все районы города», — сообщили в «УСТЭК».
Временно без горячей воды останутся 1138 жилых домов и 176 учреждений социальной сферы.
«Испытания позволяют проверить состояние трубопроводов на прочность и плотность, выявить “слабые” места на них. При обнаружении таких ненадежных участков специалисты проводят их ремонт, что служит увеличению надежности теплоснабжения потребителей и, как следствие, во время отопительного периода сокращается количество аварийных отключений», — говорит начальник оперативно-диспетчерской службы Дмитрий Толкачев.
Продлится первый этап гидравлических испытаний по 3 июня. Исключение — объекты в Металлургическом районе. В нем опрессовки завершатся позже, 16 июня.