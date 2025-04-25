Опасный дубайский шоколад: в Узбекистане в нём обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу

Инспекция по надзору в сфере технического регулирования провела контрольную проверку шоколадной продукции бренда Fix dessert chocolatier, импортируемой из Дубая, и обнаружила в ней серьёзные нарушения санитарных норм.
Проверка была проведена в торговых точках филиала рынка «Эко базар» на метро Беруни в Ташкенте. Инспекторы осуществили контрольную закупку продукции и направили отобранные образцы в лабораторию «O"zTest» для проведения анализа.
Результаты испытаний оказались тревожными. В шоколаде было выявлено:
- Повышенное содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий.
- Дрожжевые грибки.
- Бактерии группы кишечной палочки и сальмонелла, наличие которых категорически запрещено действующими санитарными нормами.
В инспекции подчеркнули, что такие показатели представляют реальную угрозу для здоровья потребителей и особенно опасны для людей, склонных к аллергическим реакциям.
Пока не уточняется, будет ли ограничен импорт или продажа данной продукции. Однако факт выявленных нарушений вызывает серьёзные опасения, особенно учитывая широкую распространённость этого шоколада в магазинах и на рынках страны.