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Опасный дубайский шоколад: в Узбекистане в нём обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу

Vaib.uz (Узбекистан. 25 апреля). В Узбекистане под сомнение поставлена безопасность популярной сладости.

Источник: Российская газета

Инспекция по надзору в сфере технического регулирования провела контрольную проверку шоколадной продукции бренда Fix dessert chocolatier, импортируемой из Дубая, и обнаружила в ней серьёзные нарушения санитарных норм.

Проверка была проведена в торговых точках филиала рынка «Эко базар» на метро Беруни в Ташкенте. Инспекторы осуществили контрольную закупку продукции и направили отобранные образцы в лабораторию «O"zTest» для проведения анализа.

Результаты испытаний оказались тревожными. В шоколаде было выявлено:

  • Повышенное содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий.
  • Дрожжевые грибки.
  • Бактерии группы кишечной палочки и сальмонелла, наличие которых категорически запрещено действующими санитарными нормами.

В инспекции подчеркнули, что такие показатели представляют реальную угрозу для здоровья потребителей и особенно опасны для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Пока не уточняется, будет ли ограничен импорт или продажа данной продукции. Однако факт выявленных нарушений вызывает серьёзные опасения, особенно учитывая широкую распространённость этого шоколада в магазинах и на рынках страны.