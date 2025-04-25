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В электричках Красноярского края подешевеют билеты для льготников

КРАСНОЯРСК, 25 апреля, ФедералПресс. С 1 мая жители Красноярского края, которые имеют региональные льготы, смогут покупать билеты на городские и пригородные поезда со скидкой 50%. Об этом сообщили в КрасЖД.

«Билеты подешевеют для пенсионеров, ветеранов труда, многодетных семей, а также мужчин от 60 лет, а также для женщин от 55 лет со стажем от 15 лет», — отметили в управлении.

Известно, что для получения скидки при покупке билета необходимо предъявить два документа: удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготу. Акция действует до 30 сентября.

Напомним, что в Красноярске из-за подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на один день изменят схему движения транспорта, в том числе и общественного.