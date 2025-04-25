В электричках Красноярского края подешевеют билеты для льготников

«Билеты подешевеют для пенсионеров, ветеранов труда, многодетных семей, а также мужчин от 60 лет, а также для женщин от 55 лет со стажем от 15 лет», — отметили в управлении.
Известно, что для получения скидки при покупке билета необходимо предъявить два документа: удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготу. Акция действует до 30 сентября.
Напомним, что в Красноярске из-за подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на один день изменят схему движения транспорта, в том числе и общественного.