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Пропал поздно вечером: 12-летний мальчик без вести пропал в Башкирии

В Башкирии разыскивают 12-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии пропал 12-летний Никита Зарипов. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей».

Как сообщают волонтеры, местонахождение подростка неизвестно со вчерашнего вечера. Около 21:00 он ушла во время прогулки внезапно перестал выходить на связь. Пропавшему на вид 11−14 лет, у него рост около 140−150 сантиметров и плотное телосложение.

Волонтеры «Поиск детей» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (927) 969−89−19, 8 (917) 383−56−87 или 112.

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