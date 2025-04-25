Пропал поздно вечером: 12-летний мальчик без вести пропал в Башкирии

В Иглинском районе Башкирии пропал 12-летний Никита Зарипов. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей».
Как сообщают волонтеры, местонахождение подростка неизвестно со вчерашнего вечера. Около 21:00 он ушла во время прогулки внезапно перестал выходить на связь. Пропавшему на вид 11−14 лет, у него рост около 140−150 сантиметров и плотное телосложение.
Волонтеры «Поиск детей» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (927) 969−89−19, 8 (917) 383−56−87 или 112.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.