Пропал поздно вечером: 12-летний мальчик без вести пропал в Башкирии

Как сообщают волонтеры, местонахождение подростка неизвестно со вчерашнего вечера. Около 21:00 он ушла во время прогулки внезапно перестал выходить на связь. Пропавшему на вид 11−14 лет, у него рост около 140−150 сантиметров и плотное телосложение.