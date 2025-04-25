Пытаясь заработать на лайках, жительница Прикамья потеряла деньги

Заявительнице поступило предложение дополнительного заработка в мессенджере. Нужно было перейти по ссылке на интернет-магазин и ставить лайки размещенному там товару. Получив ссылку и согласившись подработать, чайковчанка за первый день получила 300 рублей, а на следующий день налайкала около 4 тысяч. Затем общение «работодателя» и женщины продолжилось. Женщину смогли убедить, что для получения еще большей прибыли нужно вложить деньги. Следуя инструкции, чайковчанка перевела несколькими суммами на указанные счета более 100 тысяч рублей. Вскоре женщина поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.