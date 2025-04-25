В России заметно подорожало пиво

В столице России цена на пиво составляет 232 рубля за литр, что на 7% выше, чем год назад, а в Санкт-Петербурге — 216 рублей за литр, что показывает увеличение на 17% за тот же период. Крупные пивоваренные компании, такие как AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни», подняли отпускные цены на 10% в конце 2024 года. Доля «Балтики» на рынке в настоящее время составляет 27%, а AB InBev Efes — 21%.