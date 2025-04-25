В России заметно подорожало пиво

В Якутии самая высокая цена на пиво.
Цены на пиво в России к марту 2025 года в несетевой рознице выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 165 рублей за литр. Данные стали известны благодаря последнему исследованию оператора фискальных данных «Эвотор».
«К марту 2025 года средняя цена пива в несетевой рознице достигла 165 ₽/л, что на 15% выше показателя годичной давности. Основными причинами роста стали повышение акцизов (до 30 ₽/л с 26 ₽) и увеличение издержек на сырье и зарплаты», — сообщает «Коммерсант», ознакомившийся с данными исследования.
В столице России цена на пиво составляет 232 рубля за литр, что на 7% выше, чем год назад, а в Санкт-Петербурге — 216 рублей за литр, что показывает увеличение на 17% за тот же период. Крупные пивоваренные компании, такие как AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни», подняли отпускные цены на 10% в конце 2024 года. Доля «Балтики» на рынке в настоящее время составляет 27%, а AB InBev Efes — 21%.
Эксперты прогнозируют отсутствие резкого роста цен в ближайшее время при условии стабильности курса рубля. Однако, несмотря на увеличение продаж в денежном выражении на 20,7% за первый квартал, объем продаж в литрах увеличился лишь на 2,4%, что свидетельствует о снижении потребления пива.