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Шойгу: за причастность к теракту в «Крокусе» задержаны 45 человек

Сергей Шойгу заявил, что украинская военная разведка помогает членам международных террористических организаций в подготовке таких атак, как нападение на «Крокус Сити Холл».

Источник: Аргументы и факты

Российские спецслужбы выявили и задержали за причастность к совершению теракта в «Крокус Сити Холле» 45 человек, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, украинская военная разведка активно задействует членов международных террористических организаций, в том числе из числа мигрантов, оказывает им всестороннюю помощь в оснащении и подготовке таких атак, как нападение на «Крокус Сити Холл», передает ТАСС.

По данным Шойгу, в 2024 году было предотвращено свыше 200 терактов, 14 из которых планировались в учебных заведениях и местах массового скопления людей. В 2023 году за террористическую деятельность были задержаны более 1,8 тысячи человек. 42 члена бандгрупп были ликвидированы при сопротивлении.

Кроме того, были заблокированы счета на сумму свыше 230 млн рублей и удалено из интернета 120 тысяч материалов террористического содержания.

Шойгу добавил, что сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, которые стремятся к созданию законспирированных ячеек и банд подполья в России, прежде всего на Северном Кавказе. Также остаются высокими риски использования западными странами террористических формирований для сдерживания России в регионах ее геополитических интересов, в том числе в Центральной и Южной Азии, Закавказье, Приднестровье, на Ближнем Востоке и Африканском континенте.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Жертвами атаки стали 146 человек. Исполнители теракта были задержаны в Брянской области. Они планировали скрыться на территории Украины.