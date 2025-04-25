Шойгу: за причастность к теракту в «Крокусе» задержаны 45 человек

Шойгу добавил, что сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, которые стремятся к созданию законспирированных ячеек и банд подполья в России, прежде всего на Северном Кавказе. Также остаются высокими риски использования западными странами террористических формирований для сдерживания России в регионах ее геополитических интересов, в том числе в Центральной и Южной Азии, Закавказье, Приднестровье, на Ближнем Востоке и Африканском континенте.