АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Похороны в Казахстане стали дороже на 5%, сообщают аналитики.
В 2024 году численность умерших в стране составила 132,9 тысяч человек — на 1,7% больше, чем за тот же период 2023-го. Почти четверть всех умерших суммарно пришлась лишь на три густонаселенных региона:
- Алматы — 12,2 тыс. человек;
- Карагандинская область — 10,6 тысяч человек;
- Туркестанская область — 10,1 тысяч человек.
При этом, цены на ритуальные услуги не снижаются уже 51 месяц. По итогам марта 2025 года они не изменились, а месяцем ранее показали рост на 0,3%. За год ритуальные услуги подорожали на 4,9%, против 13% годом ранее.
В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области: сразу в полтора раза. Следом идут:
- Жетысуская область — на 23,1%;
- Актюбинская область — на 11,1%.
- Наименее заметное удорожание наблюдалось:
- Алматинская область — на 4,1%;
- Абайская область — на 6,1%;
- Карагандинская область — на 6,7%.
Стоимость ритуальных услуг выросла в 11 из 20 регионов Казахстана. В остальных регионах цены не уменьшились, а остались на том же уровне.
Объем ритуальных услуг сократился. Показатели уменьшаются второй год подряд, отмечают аналитики.
За январь-декабрь 2024 года он составил 4,9 миллиардов тенге (9,5 миллионов долларов) — сразу на 38,2% меньше в стоимостном выражении, чем в 2023-м.
По сравнению же с печально высокими показателями 2022 года объем услуг в секторе уменьшился почти в три раза, пишут аналитики.