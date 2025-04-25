Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Похороны в Казахстане стали дороже на 5%

Рынок ритуальных услуг изучили аналитики.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Похороны в Казахстане стали дороже на 5%, сообщают аналитики.

В 2024 году численность умерших в стране составила 132,9 тысяч человек — на 1,7% больше, чем за тот же период 2023-го. Почти четверть всех умерших суммарно пришлась лишь на три густонаселенных региона:

  • Алматы — 12,2 тыс. человек;
  • Карагандинская область — 10,6 тысяч человек;
  • Туркестанская область — 10,1 тысяч человек.

При этом, цены на ритуальные услуги не снижаются уже 51 месяц. По итогам марта 2025 года они не изменились, а месяцем ранее показали рост на 0,3%. За год ритуальные услуги подорожали на 4,9%, против 13% годом ранее.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области: сразу в полтора раза. Следом идут:

  • Жетысуская область — на 23,1%;
  • Актюбинская область — на 11,1%.
  • Наименее заметное удорожание наблюдалось:
  • Алматинская область — на 4,1%;
  • Абайская область — на 6,1%;
  • Карагандинская область — на 6,7%.

Стоимость ритуальных услуг выросла в 11 из 20 регионов Казахстана. В остальных регионах цены не уменьшились, а остались на том же уровне.

Объем ритуальных услуг сократился. Показатели уменьшаются второй год подряд, отмечают аналитики.

За январь-декабрь 2024 года он составил 4,9 миллиардов тенге (9,5 миллионов долларов) — сразу на 38,2% меньше в стоимостном выражении, чем в 2023-м.

По сравнению же с печально высокими показателями 2022 года объем услуг в секторе уменьшился почти в три раза, пишут аналитики.