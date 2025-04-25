Запреты на посещение лесов введены в пяти областях Беларуси

В Минской области схожая ситуация: почти во всех районах, кроме Слуцкого, где введен запрет, и Минский, который считается открытым, введены ограничения на посещение лесов. В Гродненской области «зеленых» районов немного больше — Берестовицкий, Волковысский, Мостовский и Свислочский. Остальные окрашены на интерактивной карте желтым цветом, то есть там тоже действуют ограничения.