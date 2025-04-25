Запреты на посещение лесов введены в пяти областях Беларуси

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Районов Беларуси со строгими запретами на посещение лесных угодий стало больше, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.
Самая сложная пожароопасная обстановка сложилась в Гомельской области, территория которой полностью окрашена на карте лесного ведомства красным цветом. Это значит, что там действуют запреты, они введены из-за четвертого класса пожарной опасности.
В Могилевской области ситуация тоже сложная: почти все районы, кроме Горецкого, Дрибинского и Шкловского, также под запретами, в остальных действуют ограничения.
В Витебской области три района считаются полностью закрытыми, это Дубровенский, Оршанский и Толочинский, в остальных регионах введены ограничения на посещение лесов из-за третьего класса пожарной опасности.
В Брестской области два района с запрета (Барановичский и Ляховичский) и столько же полностью открытых (Дрогичинский и Каменецкий), остальные в настоящий момент под ограничениями из-за сложной пожарной обстановки.
В Минской области схожая ситуация: почти во всех районах, кроме Слуцкого, где введен запрет, и Минский, который считается открытым, введены ограничения на посещение лесов. В Гродненской области «зеленых» районов немного больше — Берестовицкий, Волковысский, Мостовский и Свислочский. Остальные окрашены на интерактивной карте желтым цветом, то есть там тоже действуют ограничения.
Во время ограничений запрещено разводить в лесах костры, организовывать и проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Это лишь временные меры, они могут быть оперативно сняты на фоне изменения погодных условий.
Нарушителям запретов может грозить штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).