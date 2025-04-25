Прокуратура добилась в суде расселения аварийного дома в Самаре в разумные сроки

Проверка прокуратуры Самарского района выявила нарушения в сфере переселения граждан из непригодного для проживания жилья.
Было обнаружено, что первый заместитель мэра областной столицы издал распоряжение, признающее аварийным жилой дом № 55 на улице Самарской (литеры А-А3) и предписывающее Департаменту имущества администрации обеспечить жильцов новыми помещениями по договорам социального найма до конца декабря 2025 года.
Контрольный орган посчитал указанный срок опасным ввиду реальной угрозы разрушения конструкций здания, что могло привести к возникновению чрезвычайной ситуации.
Поданный прокурором протест остался неудовлетворённым администрацией, что стало поводом для подачи искового заявления в суд с требованием признать бездействие местных властей неправомерным и определить разумные сроки расселения.
Решением Ленинского районного суда г. Самары требования прокурора были удовлетворены. Надзор за исполнением судебного акта прокуратура взяла на себя.
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