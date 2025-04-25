Фильмы Marvel: официальная и фанатская хронологии

* «Локи» — второй сезон (2023). Продолжение приключений Локи и TVA заслуживает отдельного упоминания. Во втором сезоне Локи и его союзники (Мобиус, Охотница B-15 и другие) пытаются справиться с последствиями убийства Виктора Таймли (известного как Тот, кто остается). Священная линия времени распадается на множество ветвей. Героям приходится «подшивать» рвущиеся временные линии, а также искать пропавшую Сильви. Тем временем разные версии Канга начинают заявлять о себе по всему мульти-мирозданию. Сезон наполнен сюрреалистичными путешествиями во времени, раскрывает истоки организации TVA и ведет прямиком к грядущей «Династии Канга». Для фанатов MCU он обязателен к просмотру, ведь напрямую подводит к событиям следующих фильмов о Мстителях.