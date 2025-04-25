Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце апреля

По его словам, в воскресенье холодное дыхание Арктики станет более ощутимым. В тылу регенерирующего циклона будет облачно с неустойчивыми «просветами», прошумят скоротечные заряды мокрого снега и ливневого дождя. В сумерках воздух в Москве остынет до около 0, в окрестностях заморозки до минус 2, после полудня в городе плюс 5 — плюс 8, в Подмосковье плюс 4 — плюс 9, что на 5−7 градусов ниже положенной по климату нормы.