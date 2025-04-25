Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце апреля

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Апрель в Москве закончится холодным «аккордом», возможны мокрый снег и заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В субботу, в тылу циклона, ощутимо похолодает, под утро в городе плюс 1 — плюс 4, по области — ноль — плюс 5, днем в столице плюс 6 — плюс 9, в Подмосковье плюс 5 — плюс 10 — из-за ветреной погоды будет казаться, что на 3 градуса холоднее. При этом, после ночных прояснений, в дневные часы небо будет хмуриться, и местами не исключены слабые осадки — дождь, возможно с символическим мозаичным мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду», — рассказал Тишковец.
По его словам, в воскресенье холодное дыхание Арктики станет более ощутимым. В тылу регенерирующего циклона будет облачно с неустойчивыми «просветами», прошумят скоротечные заряды мокрого снега и ливневого дождя. В сумерках воздух в Москве остынет до около 0, в окрестностях заморозки до минус 2, после полудня в городе плюс 5 — плюс 8, в Подмосковье плюс 4 — плюс 9, что на 5−7 градусов ниже положенной по климату нормы.
«В ночь на понедельник, благодаря гребню антициклона, распогодится и подморозит до 0 — минус 3, днем потеплеет до плюс 9 — плюс 12. Во вторник, в теплом секторе циклона, пройдут дожди, ночью плюс 2 — плюс 7, днем плюс 9 — плюс 14», — рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в среду, в последний день апреля, к утру плюс 3 — плюс 8, в разгар дня плюс 10 — плюс 15.
«Апрель, который в целом на 3,2 градуса теплее нормы, завершится холодным аккордом», — заключил он.