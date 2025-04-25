В Иркутске проектирование строительства нового аэропорта начнется в 2027 году

Подготовка проектной документации для возведения нового аэропорта Иркутска начнётся в 2027 году. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— На федеральном уровне принято принципиальное решение по площадке Ключевой, есть все необходимые согласования и поддержка президента. Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета и средств инвесторов. После завершения проектных работ, которые начнутся в 2027 году, и согласования источников и объемов финансирования будут определены точные сроки реализации проекта, — подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.
Строительство нового аэровокзального комплекса за пределами города осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас ведутся работы по подготовке территории в районе «Ключевой», расположенной на границе Ангарского и Шелеховского районов. Параллельно решаются вопросы привлечения частных инвестиций и окончательного определения источников финансирования.
Рост пассажиропотока в регионе подтверждает необходимость модернизации авиационной инфраструктуры. За последние пять лет число пассажиров в иркутском аэропорту увеличилось на 60%, достигнув в 2024 году почти четырех миллионов человек. Аналогичная динамика наблюдается и в северных территориях области, где реализуются масштабные инфраструктурные проекты.
Особое внимание уделяется доступности авиаперелётов для жителей отдалённых районов. С 2026 года планируется внедрение специальных тарифов для местного населения на маршруте Бодайбо — Иркутск. Объём региональных субсидий на авиаперевозки за последние пять лет удвоился и сейчас составляет около 700 миллионов рублей ежегодно.
В рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэропортов» запланирована не только постройка нового аэропорта за чертой Иркутска, но и модернизация воздушных гаваней в Киренске, Бодайбо, Усть-Куте и Ербогачёне.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что паромная переправа МРС — Ольхон начнет работать с 27 апреля.