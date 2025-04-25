В Иркутске проектирование строительства нового аэропорта начнется в 2027 году

— На федеральном уровне принято принципиальное решение по площадке Ключевой, есть все необходимые согласования и поддержка президента. Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета и средств инвесторов. После завершения проектных работ, которые начнутся в 2027 году, и согласования источников и объемов финансирования будут определены точные сроки реализации проекта, — подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.